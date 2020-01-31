Зеленський поставив Кабміну жорсткі умови через коронавірус: чого вимагає

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів щодо посилення заходів із недопущення потрапляння китайського коронавірусу та поширення захворювання в Україні.

Як зазначено на сайті пресслужбі глави держави, така заява була зроблена у зв'язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров'я надзвичайного стану міжнародного значення у сфері суспільної охорони здоров'я через глобальний спалах нового коронавірусу.

Зеленський наголосив, що ситуація з розповсюдженням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.

"Залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі. Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи. Україна здійснює комплекс кроків, щоб не допустити потрапляння коронавірусу та розповсюдження захворювання", – сказано у повідомленні.

Крім того, Зеленський дав завдання перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров'я, на рівень Кабінету Міністрів, створивши відповідну робочу групу.

Також він завив, що вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров'я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.

Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.

Раніше представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що наша країна не належить до країн зі слабкою медичною системою, тому зможе впоратися із загрозою коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники МОЗ заявили, що в Україні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

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