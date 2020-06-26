Зеленський порушив самоізоляцію і вийшов до людей без маски. Фото
Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України
Президент України Володимир Зеленський порушив режим самоізоляції, не дочекавшись до його завершення один день.
У четвер, 25 червня, президент здійснив терміновий візит до Івано-Франківської області, де ознайомився з масштабами повеней і спілкувався з потерпілими людьми.
При цьому президент не у всіх випадках дотримувався рекомендованих МОЗ заходів безпеки і часто його можна було побачити без маски. Такі фото також були опубліковані на сайті глави держави.
Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України
Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України
Як писав OBOZREVATEL, Зеленський пішов на двотижневу самоізоляцію через те, що раніше у його було дружини, першої леді Олени Зеленської виявили COVID-19.