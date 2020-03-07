"Як прищі у 18-річного": Зеленський порівняв президентство зі "Слугою народу"

Президент України Володимир Зеленський порівняв реальне правління країною з серіалом "Слуга народу", де він грав головну роль.

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian, зазначивши, що ситуація в реальному житті і на телеекрані насправді є "схожими".

"Правда, проблем більше. Вони катастрофічні. Вибачте, вони з'являються, як прищі у 18-річного юнака. Ви не знаєте, де вони з'являться і коли", – зазначив Зеленський.

Однією з останніх проблем український лідер назвав коронавірус і розміщення в санаторії "Нові Санжари" евакуйованих з Китаю громадян, що викликало протести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю виданню Зеленський розповів, що розчарований відсутністю особистого запрошення до Білого дому з боку президента США Дональда Трампа.

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