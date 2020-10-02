Зеленський порівняв Карабах з Донбасом і пояснив, чому неприйнятний "заморожений конфлікт"

На прикладі конфлікту навколо Нагірного Карабаху українці і західні партнери повинні зрозуміти, що на Донбасі не припустимий "заморожений конфлікт".

Про це Зеленський сказав на брифінгу 2 жовтня в Чернівецькій області. За його словами конфлікт може бути "заморожений" лише на деякий час.

"Я хотів би, щоб у цьому питанні наша держава, наші медіа, наше суспільство й особливо наші західні партнери звернули увагу, що не буває просто так "заморожених конфліктів".Вони просто не існують. І ось вам приклад такого. Чому? Тому що він може бути заморожений на деякий час", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив що на Донбасі "замороженого конфлікту" бути не повинно.

"Тому що буде потім… чи то диверсія, чи провокація, але це буде все-таки "вибух", навіть якщо минуло 30 років після того, як була війна в тому чи іншому місці на нашій планеті. Тому треба вирішувати питання швидко", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці вересня Вірменія і Азербайджан в черговий раз фактично розгорнули повномасштабні бойові дії на Південному Кавказі за Нагірно-Карабахський регіон. Він визнаний частиною Азербайджану, однак фактично він перебуває під контролем етнічних вірмен.