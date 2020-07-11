Зеленський попросив Раду скасувати обмеження по зарплатах чиновників

У понеділок, 13 липня, Верховна Рада на позачерговому засіданні, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, повинна розглянути проєкт закону, яка скасує обмеження зарплат чиновників на період карантину в 47 тисяч гривень.

Про це йдеться в розпорядженні ВР від 10 липня №239, повідомляє пресслужба парламенту.

Так нардепи повинні розглянути законопроєкт про внесення зміни до статті 29 закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати № 3708 від 19 червня 2020 року.

Депутатам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми. У той же час ввели верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли прийняли держбюджет. Таким чином, в разі схвалення Радою 13 липня термін дії обмеження повинен закінчитися.

Розпорядження ВР

Розпорядження ВР

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