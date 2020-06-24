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Зеленський у відеозверненні пообіцяв житло і гроші постраждалим від повені

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Політика
2,4 т.

  • Глава України 24 червня звернувся до народу, відзвітувавши про ситуацію з повенями в західних регіонах

  • У середу він провів нараду з урядом, на місця лиха були направлені прем'єр, глави МВС і ДСНС України

  • Володимир Зеленський пообіцяв допомогу постраждалим, зокрема, відновити зруйноване житло або забезпечити людей новим

Зеленський у відеозверненні пообіцяв житло і гроші постраждалим від повені

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання житла постраждалих при повенях українців.

"Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове", – сказав він у відеозверненні 24 червня. Ролик було поширено на сторінках українського лідера в соцмережах.

"Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково буде знайдено", – додав Зеленський.

Глава країни також висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті потопів на заході України.

Як розповів президент у зверненні, 24 червня він провів нараду з урядом та іншими уповноваженими органами щодо ситуації.

"Ми робимо все можливе для подолання та мінімізації наслідків цього природного лиха", – запевнив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Івано-Франківській області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені у розмірі 500 мільйонів гривень.

  • Усього постраждали населені пункти у восьми областях. Від стихії загинули три особи. Одна – зникла.

  • Потік води зруйнував опори під газопроводами, що проходять над річкою Черемош у Чернівецькій області. Довелося припинити доставку газу для 5,5 тис. споживачів у 18 н.п.

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що понад 100 дітей опинилися заблоковані в своїх населених пунктах і не зможуть вчасно здати ЗНО.

  • У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви зникло озеро Криве, яке було визначною туристичною пам'яткою

  • Президент України Володимир Зеленський раніше зажадав від уряду знайти системне вирішення проблеми з щорічними повенями на заході країни.

УкраїнаПовінь на заході України 2020 рокуОфіс президента Володимир Зеленський
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  1. /Політика