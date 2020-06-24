Зеленський у відеозверненні пообіцяв житло і гроші постраждалим від повені
Глава України 24 червня звернувся до народу, відзвітувавши про ситуацію з повенями в західних регіонах
У середу він провів нараду з урядом, на місця лиха були направлені прем'єр, глави МВС і ДСНС України
Володимир Зеленський пообіцяв допомогу постраждалим, зокрема, відновити зруйноване житло або забезпечити людей новим
Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання житла постраждалих при повенях українців.
"Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове", – сказав він у відеозверненні 24 червня. Ролик було поширено на сторінках українського лідера в соцмережах.
"Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково буде знайдено", – додав Зеленський.
Глава країни також висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті потопів на заході України.
Як розповів президент у зверненні, 24 червня він провів нараду з урядом та іншими уповноваженими органами щодо ситуації.
"Ми робимо все можливе для подолання та мінімізації наслідків цього природного лиха", – запевнив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Івано-Франківській області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені у розмірі 500 мільйонів гривень.
Усього постраждали населені пункти у восьми областях. Від стихії загинули три особи. Одна – зникла.
Потік води зруйнував опори під газопроводами, що проходять над річкою Черемош у Чернівецькій області. Довелося припинити доставку газу для 5,5 тис. споживачів у 18 н.п.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що понад 100 дітей опинилися заблоковані в своїх населених пунктах і не зможуть вчасно здати ЗНО.
У Верховинському районі Івано-Франківської області через зсуви зникло озеро Криве, яке було визначною туристичною пам'яткою
Президент України Володимир Зеленський раніше зажадав від уряду знайти системне вирішення проблеми з щорічними повенями на заході країни.