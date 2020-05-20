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20 травня • оновлено в 12:15
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Зеленський пообіцяв, що замовники вбивства Гандзюк "сядуть"

1.7т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що замовники вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк обов’язково будуть покарані й "сядуть за ґрати".

Така обіцянка прозвучала від глави держави під час його пресконференції про рік президентства, яка відбулася 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є, на жаль, декілька трагічних справ у нашій країні... Щодо того, хто вбив Катерину Гандзюк, то за моєї каденції люди, які це зробили, були посаджені. У нас є відповіді й на те, хто замовив", – сказав Зеленський.

"Замовники сядуть!" Зеленський дав обіцянку в справі про вбивство Гандзюк

Президент зазначив, що зараз цю справу повністю передано в суд. Водночас підкреслив, що влада не може тиснути на судові органи, але буде стежити за тим, щоб розслідування справи проводилося за законом.

Він також висловив переконання, що суд дасть справедливий вирок у справі про вбивство Гандзюк

"І не замовник, наголошую, а замовники, обов’язково сядуть за ґрати", – зазначив Зеленский.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Увечері 27 квітня після того, як Офіс генпрокурора оголосив про завершення досудового розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк, активісти прийшли із протестом під офіс президента і будинок Венедіктової. Протестувальники звинуватили генпрокурорку у розвалі справи.

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на протести під її будинком через справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявивши, що протестувальників не можна назвати правозахисниками.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Зеленський Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Тег
померла Катя Гандзюк
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