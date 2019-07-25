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Зеленський поговорив із Трампом: перші подробиці

17.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомила прес-служба глави української держави в четвер, 25 липня. Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів.

Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу", яка, як відомо, буде мати більшість у Верховній Раді 9-го скликання.

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"Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні", - сказано у повідомленні.

Зеленський подякував Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.

Президенти також домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Зеленського до США.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня Польщі, де в цей день пройдуть церемонії до 80-річчя початку Другої світової війни.

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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Подаяние просил?
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Waix Alex
Waix Alex
Нужно дружить с США, чтобы разрушить Кремль, рашистов-изгоев! Слава Украине!!!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Waix Alex,Xeоев в ср@л0!
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Сало Уронили
Сало Уронили
-трап:владмир,у тебья волкер,забей на него чувак.е6ашь кхряка.и логопеда-- -Зе:андестуд,пан прэзидэнт,а шо мэйке с джэнэрал прокурор?он уе6ал------- -трамп: не сцать как педро боингович.флаг и драм тебье в руку,сади пига
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Сало Уронили, ...причем, в острой стадии...
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Сало Уронили, такой набор слов явно свидетельствует о шизофрении...
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