Зеленський поговорив із Трампом: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомила прес-служба глави української держави в четвер, 25 липня. Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів.

Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу", яка, як відомо, буде мати більшість у Верховній Раді 9-го скликання.

"Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні", - сказано у повідомленні.

Зеленський подякував Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.

Президенти також домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Зеленського до США.

Зеленський і Трамп obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня Польщі, де в цей день пройдуть церемонії до 80-річчя початку Другої світової війни.

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