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10 жовтня • оновлено в 13:58
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Зеленський погодився на прямі переговори з Путіним щодо полонених

1.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним щодо обміну полоненими і утримуваними громадянами.

Про це він повідомив під час пресмарафону у Києві 10 жовтня. Зеленський зазначив, що можливі й інші формати розмов.

"Якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у нас у Золотому, а триватимуть обстріли, тоді ми знаходитимемо інші формати, як повернути наших людей", – повідомив він.

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Президент наголосив – російська сторона наполягає, що без обговорення у нормандському форматі питання з полоненими не вирішиться.

Володимир Зеленський на пресмарафоні

Володимир Зеленський на пресмарафоні

"Тому я поспішаю з нормандським форматом", – пояснив Зеленський.

За його словами, Україна вже підготувала обмінний список своїх громадян, а частина з них обговорюватиметься на переговорах у Мінську.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський назвав три головні пункти на переговорах із главою Росії Володимиром Путіним. Також він наголосив, що перспектива проведення зустрічі у нормандському форматі повністю залежить від розведення сил і засобів на Донбасі.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Балотька вечным хайпом с обменом "пленными" решил свой рейтинг вечно поддерживать? Да через неделю забыли уже про Свинцовых и Ко. Не того люди ждут.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Все свои решения и действия президент Зеленский обязан согласовывать с Белецким. Как Белецкий решит, так и будет.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Пока зеля не уничтожит нациков на Украине, мира не будет... Сволоты свидомой, ещё много на Украине...
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