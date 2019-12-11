Відпочивають за рахунок українців? Розкрилася правда про міжнародні візити Зеленського

Візит президента України Володимира Зеленського з делегацією на саміт "нормандської четвірки" в Париж затягнувся на 3 дні і нагадував туристичний вояж, як і кілька попередніх поїздок.

Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди". Відзначається, що офіційна частина нормандської зустрічі почалася о 16:00 9 грудня. Однак прилетів Зеленський до Франції вранці 8 грудня.

"У неділю ввечері один з українських журналістів зустрів президента, який гуляв вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з ОП і СБУ, а прессекретарка президента в неділю мала можливість запостити в Instagram своє відео з-під Ейфелевої вежі", – сказано в статті.

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Вранці 9 грудня президент також не мав запланованих міжнародних зустрічей і виконував "приватну програму".

Визначити дату повернення до Києва вдалося за фото, яке опублікував сам Зеленський, сівши в літак: в Україну президент прилетів після 6 години вечора 10 грудня.

В Офісі президента підтвердили, що українська делегація прилетіла за день до "нормандського саміту", запевнивши, що і в неділю, і в понеділок у Парижі проходили робочі наради.

"Оскільки брифінг після саміту закінчився пізно вночі, було ухвалено рішення переночувати і вилетіти наступного дня", – пояснив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Стало відомо також, що поїздка в Париж для Зеленського "влетіла в копієчку". Вартість одномісного номера зі сніданком у п'ятизірковому Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч. Не є безкоштовною і стоянка літака в аеропорту.

У "туризмі" Зеленського помітили ще одну важливу деталь: "резервний день" для президента означає, що і у інших членів команди (а в Париж полетіли два міністри, голова СБУ, виконавчий директор "Нафтогазу", ключові керівники ОП і т.п. ) не було інших справ після "нормандської зустрічі".

При цьому, таким чином президент вчиняв вже не раз: він залишився інкогніто у Франції на вихідні після своєї першої зустрічі з Макроном. Також під час його візиту в Канаду Зеленський, його дружина Олена і глава ОП Андрій Богдан перед відльотом махнули на Ніагарський водоспад.

Викликав питання і візит до Японії на інтронізацію імператора Нарухіто, який тривав 3 дні.

Зеленський поєднував офіційні поїздки з відпочинком Twitter Ізабель Дюмон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський осоромився, підписавши фото з літака у Франції з помилками.

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