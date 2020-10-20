Зеленський почав щорічне звернення в парламенті

У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський почав щорічне звернення до українців з трибуни Верховної Ради.

Як раніше з'ясував OBOZREVATEL, глава держави попросить дотримуватися рекомендацій і вимоги щодо боротьби з епідемією COVID-19. Також він розповість про ініціативу щодо окупованого Криму, пояснить необхідність нового економічного підходу для Донбасу, а також розвінчає "зраду" про українську армію.

Додамо, що щорічне послання президента до Верховної Ради мало відбутися ще в квітні, але його перенесли через карантин.

Раніше заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук анонсував, що в зверненні Зеленського будуть позначені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато питань, які ставлять, особливо останнім часом".

Як повідомляв OBOZREVATEL: