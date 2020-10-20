Зеленський почав щорічне звернення в парламенті
У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський почав щорічне звернення до українців з трибуни Верховної Ради.
Як раніше з'ясував OBOZREVATEL, глава держави попросить дотримуватися рекомендацій і вимоги щодо боротьби з епідемією COVID-19. Також він розповість про ініціативу щодо окупованого Криму, пояснить необхідність нового економічного підходу для Донбасу, а також розвінчає "зраду" про українську армію.
Додамо, що щорічне послання президента до Верховної Ради мало відбутися ще в квітні, але його перенесли через карантин.
Раніше заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук анонсував, що в зверненні Зеленського будуть позначені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато питань, які ставлять, особливо останнім часом".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб також відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
У ЗМІ оприлюднили формат, в якому буде проводитися опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.