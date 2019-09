Зеленський провів переговори з Трампом: всі подробиці історичної зустрічі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.

На розмову Трампа і Зеленського було відведено 45 хвилин. Президенти поговорили перед журналістами і перейшли до переговорів за закритими дверима. По завершенні український глава виступив перед представниками ЗМІ.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з основними тезами історичної зустрічі:

Про війну на Донбасі та анексію Криму

Зеленський висловив упевненість, що спільні зусилля ЄС і США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі.

"Ми розуміємо, що тільки разом ЄС і США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі", - сказав він.

Американський президент додав, що Україні потрібна не просто "допомога, а підтримка".

Лідер США підкреслив, що Україна дуже важлива для ЄС в стратегічному плані, тому країни-члени повинні вкладати в неї набагато більше, ніж зараз. Трамп запевнив, що буде вести з ЄС переговори на цю тему, порадивши Зеленському робити те ж саме.

Зеленський заявив, що крім війни на Донбасі в Україні є ще одна – проти корупції. "І ми в ній переможемо", - додав він, підкресливши, що має намір повернути окуповані території Донбасу та Криму.

У свою чергу Трамп зазначив, що Україна втратила Крим за часів президентства Барака Обами.

Про зустріч з Путіним

Трамп заявив, що вірить – Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.

"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми. Ви недавно домоглися прогресу у відносинах з Росією. І продовжуйте робити це", - сказав Трамп.

OMG -- get a load of the look on Zelensky's face as Trump tells him, "I really hope that you and President Putin can get together and solve your problem." pic.twitter.com/IIefxLdXvB