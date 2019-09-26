Зеленський провів переговори з Трампом: всі подробиці історичної зустрічі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.

На розмову Трампа і Зеленського було відведено 45 хвилин. Президенти поговорили перед журналістами і перейшли до переговорів за закритими дверима. По завершенні український глава виступив перед представниками ЗМІ.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з основними тезами історичної зустрічі:

Про війну на Донбасі та анексію Криму

Зеленський висловив упевненість, що спільні зусилля ЄС і США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі.

"Ми розуміємо, що тільки разом ЄС і США можуть допомогти зупинити війну на Донбасі", - сказав він.

Американський президент додав, що Україні потрібна не просто "допомога, а підтримка".

Лідер США підкреслив, що Україна дуже важлива для ЄС в стратегічному плані, тому країни-члени повинні вкладати в неї набагато більше, ніж зараз. Трамп запевнив, що буде вести з ЄС переговори на цю тему, порадивши Зеленському робити те ж саме.

Зеленський і Трамп скріншот

Зеленський заявив, що крім війни на Донбасі в Україні є ще одна – проти корупції. "І ми в ній переможемо", - додав він, підкресливши, що має намір повернути окуповані території Донбасу та Криму.

У свою чергу Трамп зазначив, що Україна втратила Крим за часів президентства Барака Обами.

Про зустріч з Путіним

Трамп заявив, що вірить – Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.

"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми. Ви недавно домоглися прогресу у відносинах з Росією. І продовжуйте робити це", - сказав Трамп.

Зеленський і Трамп офіс президента

OMG -- get a load of the look on Zelensky's face as Trump tells him, "I really hope that you and President Putin can get together and solve your problem." pic.twitter.com/IIefxLdXvB — Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2019

Про скандал через Байдена

Що стосується скандалу навколо "тиску" Трампа на Україну, Зеленський відповів, що не хоче бути втягнутим в президентську гонку в США на виборах в 2020 році. "Ви всі прочитали в оприлюдненій стенограмі. Ніхто на мене не тиснув", - сказав він.

Трамп заявив, що не чинив ніякого тиску на українську сторону.

Також Зеленського запитали, чи обіцяв він Трампу розслідувати "справу Байдена". "Я нікому нічого не винен і не обіцяв. Я сказав, що ми готові розслідувати. У нас є багато важливих питань: Іловайськ, Майдан, корупція..." - сказав він.

Президент України також запевнив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка – чесна і незалежна людина, якій він не може вказувати. При цьому, раніше по телефону Зеленський хизувався перед Трампом тим, що глава ГПУ "на 100% мій".

Зеленський і Трамп скріншот

Про корупцію

Зеленський анонсував серйозну боротьбу з корупцією. "Будемо говорити з нашою командою, будемо говорити зі світовими лідерами, щоб все ж цей імідж, що коли ми говоримо про Україну, всі починають говорити "а що з приводу корупції", щоб ця "реклама" закінчилася. І ми починаємо іншу епоху", - сказав він.

Володимир Зеленський офіс президента

Про візит Трампа в Україну

Також Зеленський попросив Трампа пообіцяти, що він відвідає Україну, оскільки "його попередник не знайшов на це часу".

Лідер США відповів, що спробує, підкресливши, що "Україна має великий потенціал". "Я з України і добре про це знаю", - відповів йому Зеленський.

Зеленський і Трамп скріншот

Зеленський також відзначився жартами на зустрічі з Трампом. Кілька разів він викликав посмішку у американського колеги. Зокрема, коли сказав, що нехай краще розмову транслюють по телевізору, ніж по телефону.

Зеленський і Трамп офіс президента

Зеленський і Трамп ZN.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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