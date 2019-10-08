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8 жовтня • оновлено в 13:30
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Зеленський після скандалу з'явився у Бабиному Яру: фотофакт

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Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня вшанував пам'ять жертв масових розстрілів у Києві.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" – пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

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Володимир Зеленський в Бабиному Яру

Володимир Зеленський в Бабиному Яру

Офіс президента

Рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня Володимир Зеленський потрапив у гучний скандал:

  • Головний рабин України Яків Дов Блайх на щорічному Марші пам'яті жертв Бабиного Яру заявив, що Зеленський першим серед українських президентів не взяв участі у публічних пам'ятних заходах у день річниці початку розстрілів.

  • Об'єднана єврейська громада підтримала Зеленського і висловила протест проти заяв Блайха, назвавши його заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією.

  • Пізніше в мережі з'явилися фото з Бабиного Яру із Зеленським у темних окулярах і квітами в руках, на яких помітили протиріччя.

  • Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Бабин Яр" як приватна особа.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Бабин Яр
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