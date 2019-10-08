Зеленський після скандалу з'явився у Бабиному Яру: фотофакт

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня вшанував пам'ять жертв масових розстрілів у Києві.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" – пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня Володимир Зеленський потрапив у гучний скандал:

Головний рабин України Яків Дов Блайх на щорічному Марші пам'яті жертв Бабиного Яру заявив, що Зеленський першим серед українських президентів не взяв участі у публічних пам'ятних заходах у день річниці початку розстрілів.

Об'єднана єврейська громада підтримала Зеленського і висловила протест проти заяв Блайха, назвавши його заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією.

Пізніше в мережі з'явилися фото з Бабиного Яру із Зеленським у темних окулярах і квітами в руках, на яких помітили протиріччя.