Зеленський підтримав кандидатуру нардепа Крейденка в мери Мелітополя

Нардеп від "Слуги народу" Володимир Крейденко балотуватиметься на пост мера Мелітополя. Його кандидатуру вже підтримав президент України Володимир Зеленський.

Про своє рішення йти на вибори Крейденко повідомив на своїй офіційній сторінці в Фейсбук.

Керівництво партії "Слуга народу" довго не могло визначитися з кандидатом в мери Мелітополя. Але після чергового сесійного тижня у Верховній Раді Володимир Зеленський вирішив підтримати кандидатуру Володимира Крейденка у боротьбі за мерське крісло.

Раніше на одному із з'їздів обласного штабу партії "Слуга народу" в Запоріжжі Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо міста Мелітополь, запевнивши, що візьме ситуацію там під особистий контроль.

Перші кроки вже були здійснені і право навести в місті порядок і викорінити корупційну владу, яка засиділася у муніципальних кріслах, президент надав Володимиру Крейденку.

Зеленський покладає великі надії на нардепа Крейденка, і обіцяє надати всебічну підтримку в боротьбі за світле майбутнє міста. Перша і найважча задача, яка стоїть перед кандидатом – подолання серйозного опору старих багаторічних корупціонерів в місті, які буквально об'єднуються в сильні клани і регіональну мафію.

На сьогоднішній день кандидат Володимир Крейденко має великі шанси зайняти пост мера рідного міста. Проживши в Мелітополі більшу частину життя, він бачить глобальні проблеми і знає, як їх вирішити.

"Довгі роки місто стоїть на місці. Проводяться косметичні ремонти, але фундаментальних реформ ми не бачимо. Ми отримали можливість обнулити старі ''сірі еліти'' і готові працювати і боротися", – зазначив Крейденко.

Він підкреслив: багато десятиліть поспіль мелітопольці постійно розчаровувалися в своєму виборі. Прийшов час це змінити.

"Бідність, несправедливість, обман – то, що отримали мелітопольці за час правління попередньої влади. Місто потребує сильного лідера, який підніме його з колін. Я готовий взяти на себе відповідальність і очолити керівництво рідного для мене міста. Ми з моєю командою маємо чітку стратегію, по який будемо рухатися заради блага городян", – прокоментував Крейденко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про романтичну історію, що трапилася на з'їзді "Слуги народу": один із партійців цієї політичної сили зробив пропозицію руки і серця своїй коханій прямо на сцені партійної конференції. Пара познайомилася під час навчання, яке новообрані депутати від цієї партії проходили в минулому році в Трускавці.