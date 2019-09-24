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24 вересня • оновлено в 12:42
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Президент ухвалив зміни до закону про оборону України: про що мова

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Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про оборону України" (законопроєкт №1011), згідно з яким глава держави затверджуватиме план оборони країни і військово-адміністративний поділ території держави.

"23.09.2019 – Повернуто з підписом від президента", – йдеться у розділі "Дати і стан проходження" відповідної законодавчої ініціативи на сайті Верховної Ради.

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Зеленський підписав закон про оборону України

Зеленський підписав закон про оборону України

Lb.ua

Зокрема у документі передбачається законодавче врегулювання плану оборони держави та надання права президенту затверджувати його структуру.

"План оборони України – складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, що визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і терміни здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та його захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту", – зазначено у законі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Зеленський поставив перед військовими стратегічне завдання – розробити "динамічний план оборони".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
6 лет воюют ,и наконец сподобились план обороны разработать! А ещё говорят ,что самая медлительная нация это эстонцы!))
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Мир Миру
Мир Миру
Головне прояснити, від кого оборонятися
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Интересуюсь я - Как это у Пороха получалось армию строить и укреплять, ка-ца-пам 3,14здюлей вламыватьбезо всяких "планов обороны" ??? А Зебил с этими планами только Украину сдает да наших защитников под пули лугандонов подставляет, запрещая ответный огонь ????
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70rus xxx
70rus xxx
Levitsky Valery, как у Петра получалось,да очень просто.5 котлов замутил,и вломил ка-ца-пам.Спроси у поджаренных киборгов,подтвердят.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Levitsky Valery, да делов то, с 21 места в рейтинге армий мира в 2013 году, опустить на 28 место в 2018 году, дело не хитрое, главное что бы было стадо баранов, которое поверит , что это перемога
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