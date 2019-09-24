Президент ухвалив зміни до закону про оборону України: про що мова

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про оборону України" (законопроєкт №1011), згідно з яким глава держави затверджуватиме план оборони країни і військово-адміністративний поділ території держави.

"23.09.2019 – Повернуто з підписом від президента", – йдеться у розділі "Дати і стан проходження" відповідної законодавчої ініціативи на сайті Верховної Ради.

Зеленський підписав закон про оборону України Lb.ua

Зокрема у документі передбачається законодавче врегулювання плану оборони держави та надання права президенту затверджувати його структуру.

"План оборони України – складова частина оборонного планування, яка містить сукупність документів, що визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і терміни здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та його захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту", – зазначено у законі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Зеленський поставив перед військовими стратегічне завдання – розробити "динамічний план оборони".

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