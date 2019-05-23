Зеленський підірвав зал роботом-собакою і здивованим Ляшком: відео курйозного моменту

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на IT-конференції iForum 2019 у Києві продемонстрував кілька кадрів, які, на його думку, відображають сьогоднішню реальність в Україні.

Зокрема, він показав на екрані одну з останніх розробок у сфері роботобудівництва – робота-собаку. Він рухається, долаючи перешкоди. За цим кадром послідувала картинка із нардепами (серед них – лідер РПЛ Олег Ляшко). (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось у цьому світі, ось ці чиновники, подивіться", – сказав Зеленський. Після цього у залі почулися оплески і сміх.

Володимир Зеленський на iForum 2019 Скріншот з відео

Після цього президент наголосив, що ці люди можуть привести Україну до жалюгідної реальності.

Робот-собака Скріншот з відео

нардепи Скріншот з відео

Зокрема, як показовий приклад такого був використаний скріншот новини на російському сайті, в якій говорилося, що депутати Держдуми РФ хочуть повернути Росію до старого літочислення.

Держдума РФ Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Зеленський виступив на конференції iForum, де розповів про нововведення, які планує впроваджувати у країні. Наприклад, він хоче відмовитися від рамок-металодетекторів на масових заходах і готовий замінити їх на альтернативу, яку йому запропонують. До присутніх на заході він звертався у властивій йому жартівливій манері і без офіціозу. Примітно, що говорив Зеленський російською мовою.

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