Зеленський першим в Україні отримав електронний підпис для нової ID-карти: фото

Президент України Володимир Зеленський отримав ID-карту і першим із українців скористався новим сервісом Міністерства внутрішніх справ, отримавши кваліфікований електронний підпис на чіп ID.

Про це повідомив глава МВС Аресен Аваков. Відповідний пост із фотографіями він виклав у Twiter.

За його словами, сьогодні глава держави долучився до 4,4 млн власників сучасних ID-карток.

Зеленський отримав ID-карту Twiter/Аресен Аваков

Він також підкреслив, що починаючи з 5 лютого кваліфікований електронний підпис зможе отримати кожен власник ID.

"Welcome до сучасної цифрової України!", – написав Аваков.

Зеленський отримав ID-карту Twiter/Аресен Аваков

За інформацією пресслужби президента, безкоштовною послугою з внесення КЕП на чіп ID-картки громадянина України Зеленський скористався в Оболонському районному відділі ЦМУ Держміграційної служби України у м. Києві та Київській області. Там керівництво МВС та ДМС й презентувало йому можливості з оформлення та використання нового документа.

"Президент пройшов процедуру отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та здав паспорт-книжечку. Також працівники міграційної служби внесли в документ кваліфікований електронний підпис", – йдеться в повідомленні.

Зеленський отримав ID-карту president.gov.ua

Як підкреслив глава ДМС Максим Соколюк, власники ID-карток тепер можуть безкоштовно отримати послугу з внесення КЕП на її чіп не виходячи з дому чи офісу.

"Дуже круто. Дуже швидко. Загалом вся процедура тривала три хвилини. Деякий час витратили на введення особистих даних. Є електронний підпис", – поділився враженнями від нового сервісу Зеленський.

Він також підкреслив, що і послуга з внесення електронного підпису в паспорт громадянина України, і запуск додатка "Дія", є прикладами реалізації стратегії нинішньої влади "Держава у смартфоні".

Зеленський отримав ID-карту president.gov.ua

Президент України @ZelenskyyUa долучівся до 4,4 млн. Власніків СУЧАСНИХ ID-карток. ВІН ставши дере, хто скорістався новим сервісом МВС - получил Кваліфікований електронний підпис на чіп ID. Від сегодня КЕП может отріматі КОЖЕН власник ID. Welcome у сучасности цифрових Україну! 🖥💪🇺🇦 pic.twitter.com/uGkkQ1tZ4v - Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2019 року змінилися платіжні реквізити для оплати оформлення біометрічніх документів.

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