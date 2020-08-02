Хотів як у Швейцарії: у Зеленського пояснили, чому президент переїхав на державну дачу

Президент України Володимир Зеленський продав свій будинок і переселився в державну дачу в Конча-Заспі, оскільки попереднє житло було неможливо забезпечити належною охороною.

Про це в інтерв'ю "Стране" розповів медійний кризис-менеджер в Офісі президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що старе житло Зеленського "знаходилося в незручному місці", там практично неможливо було забезпечити охорону з боку УДО.

"Навколо житла президента України повинні бути периметри відсікання, щоб неможливо було проглядати вікна із сусідніх будинків – загалом, багато процедурних обмежень. А там неможливо було забезпечувати коридори охорони, коли президент виходив із дому. Незнайомі люди приїжджали до сусідів – охорона не могла їх перевірити. Тобто була ціла низка порушень вимог до охорони вищої посадової особи", – розповів Подоляк.

За його словами, глава країни цілий рік прожив у своєму будинку, тому що "не хотів виходити з образу простої людини".

"Він хотів, як у Швейцарії – президент сідає на велосипед і їде. Зеленський щиро вірив, що в Україні це теж може працювати. Він не розумів, що Україна – інша країна. Країна конфліктна, країна постійного хайпу. Це не Швейцарія, де все тихо і спокійно", – підкреслив співробітник ОП.

Раніше Зеленський стикався з хайпом, однак тільки медійним. "Інше – зануритися в середовище, де велика кількість людей тебе ненавидить, хоча навіть не знає особисто", – зазначив Подоляк.

Він додав, що український лідер хотів змінити ситуацію, показавши особистий приклад.

"Я, мовляв, буду такий, як ви, буду перебувати всередині суспільства. Але не можна перебувати всередині суспільства, яке налаштоване на те, щоб тебе ненавидіти. Це проблема нашого суспільства, його потрібно заспокоювати", – сказав Подоляк.

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