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17 квітня • оновлено в 18:26
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Зеленский оставил коррупционеров без денег!

8.7т
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Зеленский уничтожил коррупцию в Украине как и обещал!

Это не шутки, это официальные данные Госказначейства. За три месяца 2020-го года силами НАБУ, САП, СБУ, Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований, Высшего антикоррупционного суда в бюджет государство конфисковано у осужденных за коррупционные преступления 14 284 гривны и 45 копеек.

Все! Коррупционеры остались без денег! Вот так-то! При прошлой коррупционной власти у Арбузова генпрокурор Луценко конфисковал в бюджет 1,5 миллиарда долларов, а сейчас у олигархов брать нечего - очевидно, они просто перестали пи...ть наши деньги!

Под руководством президента, который еженедельно заслушивает все ключевые антикоррупционные дела, лично дает команды по судам, лично решает кого сажать и кого миловать, государство наконец-то довело борьбу с коррупцией до конца - коррупция во власти вообще исчезла!

Поздравляем, Владимир Александрович, это успех, надеемся, вы как можно запишете об этом обращение к народу. Предлагаю именно из этих средств выписывать премии для поощрения руководителей государственных министерств и ведомств!

Зеленский оставил коррупционеров без денег!

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Julius Evola
Julius Evola
Вор бутусов завидует
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1
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Ершов Василий
Ершов Василий
Зашибись...
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Устименко Василий
Устименко Василий
Офигеть как трудятся, все на карман. Все мимо казны, коррупции больше чем при Порошенко.
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1
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Pollak John, так это не стыдно такие отчеты делать , дураки или прыкидываются ?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Устименко Василий, ДАааааааааааа ПОРОХ С СВОИМИ КОРУПЦИОНЕРАМИ ОТДЫХАЕТ !
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