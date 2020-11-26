Зеленський опублікував фото з батьками в Кривому Розі
Під час поїздки на Дніпропетровщину глава держави взяв участь у церемонії прощання з директором КБ "Південне"
Також він поклав квіти до меморіалу героїв Революції Гідності
Після цього президент приїхав додому до своїх батьків
Президент України Володимир Зеленський, який 26 листопада з офіційним візитом відвідав Дніпропетровську область, приїхав додому до своїх батьків.
Він опублікував спільну фото в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).
"Кривбасссс! Татуууу! Мамоооо! Люблю!" – прокоментував він знімок.
Нагадаємо, що батьки глави держави проживають в Кривому Розі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 26 листопада відвідав з офіційним візитом Дніпропетровську область. Під час поїздки він взяв участь в церемонії прощання з генеральним директором конструкторського бюро "Південне" ім. Янгеля Олександром Дегтяревим, який помер від COVID-19.
Також глава держави поклав квіти до меморіалу героїв Революції Гідності в Дніпрі.