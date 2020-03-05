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5 березня • оновлено в 15:19
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Зеленський отримав "добро" від ворон на туризм в Україні. Відео

11.5т
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Президент Володимир Зеленський закликав розвивати туризм в Україні, отримавши "благословення" від природи.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами в Нових Санжарах, Полтавська область.

Зеленський звернувся до іноземців, які разом з українцями перебували на карантині в санаторії.

"Побудьте трохи в Україні, це дуже важливо. Зараз той час, коли можна займатися туризмом. Ви бачите, навіть у порівнянні з дуже багатьма країнами Європи у нас найменша кількість випадків і ми їх контролюємо. У нас чудова країна і багато місць, де можна нормально відпочити, коли вся ця вірусна історія мине, а вона обов'язково мине", – розповів голова України.

Зеленський у Нових Санжарах

Зеленський у Нових Санжарах

Скріншот

Зазначимо, що коли Зеленський перервав промову, то на тлі закаркали ворони. Президент усміхнувся і зазначив, що його слова "підтверджені": "навіть природа нас підтримує".

Зеленський у Нових Санжарах

Зеленський у Нових Санжарах

Скріншот

Зеленський у Нових Санжарах

Зеленський у Нових Санжарах

Скріншот

Дивіться відео з 5:20

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський, який прибув у Нові Санжари зустріти після карантину евакуйованих із Китаю, подякував колишній міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій і міцно її обійняв.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Полтава
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Кошель Роман
Кошель Роман
https://youtu.be/Y05OkTuD5Nk
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Abromovich Eugene
Abromovich Eugene
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