Зеленський "один на один" розібрався з Гончаруком: Офіс президента опублікував відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який подав 17 січня в відставку.

Відео розмови перших осіб держави опублікував Офіс президента.

Зеленський підтвердив, що отримав заяву прем'єра про відставку, але натякнув на своє хороше ставлення до Гончарука і його "молодого уряду".

Гончарук та Зеленський

Зеленський і Гончарук скріншот

"Що стосується мого рішення в цілому. Суспільство і я дали вам і уряду великий відсоток довіри. Великий. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит довіри перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити", – заявив президент.

"Я вирішив дати вам шанс, якщо ви вирішите деякі важливі речі, які турбують наше суспільство", – сказав він.

Володимир Зеленський скріншот

Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

Зеленський заявив, що "доведеться прощатися" з міністрами, які не захочуть працювати за "адекватну" зарплату. Президент також закликав врегулювати зарплати для всіх інших держслужбовців.

Також президент зажадав зміцнення уряду: "Я вас прошу знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників згідно з їхніми професійними даними".

Зеленський і Гончарук скріншот

Зеленський висловив невдоволення тим, як функціонують деякі міністерства, закликавши переглянути підхід до їх роботі: міністерство економіки, міністерство культури і міністерство ветеранів.

Також президент закликав Гончарука налагодити діалог Кабміну з Верховною Радою, щоб депутати могли "нормально ознайомитися" з "новаторськими пропозиціями" міністрів.

"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично", – підкреслив Зеленський.

"Спасибі за довіру. Ви точно перерахували завдання, які ми повинні виконати. Ми спробуємо їх виконати", – відповів президенту Гончарук.

Олексій Гончарук скріншот

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Власне, якби Гончарук захотів піти у відставку, то не мав для цього писати заяву президенту. Згідно зі статтею 115 Конституції України та Закону України про Кабінет міністрів, відправити прем'єр-міністра у відставку за його власним бажанням може виключно Верховна Рада (разом із прем'єром тоді піде й увесь Кабмін).

Фактично, у Зеленського немає повноважень ні прийняти, ні відхилити заяву Гончарука про відставку. Максимум, що він може – передати її на розгляд до парламенту.

Цим кроком Гончарук продемонстрував свою лояльність президенту і віддав у його руки право обирати, чи розглядатиме Рада його відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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