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17 січня • оновлено в 20:46
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Зеленський "один на один" розібрався з Гончаруком: Офіс президента опублікував відео

23.9т
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який подав 17 січня в відставку.

Відео розмови перших осіб держави опублікував Офіс президента.

Зеленський підтвердив, що отримав заяву прем'єра про відставку, але натякнув на своє хороше ставлення до Гончарука і його "молодого уряду".

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Гончарук та Зеленський

Гончарук та Зеленський

Зеленський і Гончарук

Зеленський і Гончарук

скріншот

"Що стосується мого рішення в цілому. Суспільство і я дали вам і уряду великий відсоток довіри. Великий. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит довіри перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити", – заявив президент.

"Я вирішив дати вам шанс, якщо ви вирішите деякі важливі речі, які турбують наше суспільство", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

Зеленський заявив, що "доведеться прощатися" з міністрами, які не захочуть працювати за "адекватну" зарплату. Президент також закликав врегулювати зарплати для всіх інших держслужбовців.

Також президент зажадав зміцнення уряду: "Я вас прошу знайти слабкі місця і замінити тих чи інших керівників згідно з їхніми професійними даними".

Зеленський і Гончарук

Зеленський і Гончарук

скріншот

Зеленський висловив невдоволення тим, як функціонують деякі міністерства, закликавши переглянути підхід до їх роботі: міністерство економіки, міністерство культури і міністерство ветеранів.

Також президент закликав Гончарука налагодити діалог Кабміну з Верховною Радою, щоб депутати могли "нормально ознайомитися" з "новаторськими пропозиціями" міністрів.

"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично", – підкреслив Зеленський.

"Спасибі за довіру. Ви точно перерахували завдання, які ми повинні виконати. Ми спробуємо їх виконати", – відповів президенту Гончарук.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

скріншот

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Власне, якби Гончарук захотів піти у відставку, то не мав для цього писати заяву президенту. Згідно зі статтею 115 Конституції України та Закону України про Кабінет міністрів, відправити прем'єр-міністра у відставку за його власним бажанням може виключно Верховна Рада (разом із прем'єром тоді піде й увесь Кабмін).

Зеленський "один на один" розібрався з Гончаруком: Офіс президента опублікував відео

Фактично, у Зеленського немає повноважень ні прийняти, ні відхилити заяву Гончарука про відставку. Максимум, що він може – передати її на розгляд до парламенту.

Цим кроком Гончарук продемонстрував свою лояльність президенту і віддав у його руки право обирати, чи розглядатиме Рада його відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.

  • Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.

  • Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

  • У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!"

  • Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

  • У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "будь-якої хвилини".

  • Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.

  • Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Johnson Peter
Johnson Peter
Він це серйозно? Скільки дублів забрала ця зрежисована клоунада? А "спробуємо виконати" це взагалі авзац, куди дивляться шефіри?? Toбі за спроби платять зарплату?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Сподіваюсь що ці події тільки зміцнять, в першу чергу, Гончарука і уряд. Але це є другорядне, а головне - так легко прослуховують голову уряду - це ж ганьба.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"Услуги не народу", 1 серия, 1 сезон. И как это "разобрался", если синяков не видать?
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