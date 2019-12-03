"Зеленський непідготовлений!" У Вакарчука забили на сполох через зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський поїде у Париж на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним непідготовленим.

Таку думку висловила народна депутатка від "Голосу", член постійної делегації в ПАРЄ Леся Василенко. За її словами, майбутні переговори президентів у рамках "нормандського формату" мають бути складними і напруженими, пишуть "Вести".

Володимир Зеленський LB.ua

"Їде він без українського порядку денного вже з готовністю виконувати той порядок, який підготував пан Путін. Цей порядок денний, на жаль, не включає питання щодо Криму... А це є одним зі значних недоліків Мінських домовленостей. Коли ми говоримо про червоні лінії щодо переговорів у "нормандському форматі", ми найперше говоримо про Мінські домовленості. А вони є однією суцільною червоною лінією. Жоден пункт цих домовленостей не спрямований на те, щоб відновити територіальну цілісність України", – заявила Василенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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