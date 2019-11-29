"Зеленський не став би президентом!" Сюмар відреагувала на "приглушення" свободи слова "слугами народу"

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у відповідь на закиди членкині "Слуги народи" про "приглушення" свободи слова, заявила, що саме завдяки демократії Володимир Зеленський став президентом України.

Повідомляє пресслужба "ЄС". Нардепка зазначила, що вочевидь "слуги народу" забули, що саме завдяки тому, що в нашій країни є свобода слова та демократія, Зеленський став президентом.

"У нас демократична країна, і саме тому відбулася мирна зміна влади під час виборів. І ніхто свободу слова не "приглушував", – додала вона.

Вікторія Сюмар

Сюмар зауважила, що розробка законопроектів щодо кримінальної відповідальності за "фейк-ньюси" – це небезпечна ініціатива, яка може призвести до обмеження свободи слова в Україні.

"Хочу нагадати, що в жодній цивілізованій країні немає кримінальної відповідальності за фейк-ньюс. За якими критеріями будуть розрізняти, що є фейком, а що є точкою зору людини? А кримінальна відповідальність за пропаганду, це що таке? Все це дуже оціночні судження. Тому я вбачаю в цьому велику небезпеку", – наголосила Вікторія Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час розмови у програмі "Вечір з Іриною Ромалійською" на телеканалі "Настоящее Время" нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні необхідно обмежити свободу слова.

Такі слова нардепка сказала, коментуючи справу стосовно своєї колеги Софії Федини та ветеранки АТО, волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

пізніше парламентар заявила, що її фразу про необхідність "приглушити" свободу слова нібито вирвали з контексту.

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