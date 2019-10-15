Зеленський не давав згоди: з'ясувалися нові факти про скандал із Трампом

Українська сторона не давала згоди на зняття грифу таємності зі стенограми переговорів президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.

Про це заявив екс-посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. За його словами, такого роду телефонні розмови мають певний обмежений доступ.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

"У Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, в якому говорилося про надвисоку ступінь секретності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію , треба спочатку з документів зняти всі грифи. Однак ніяких процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилося. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не давав", – підкреслив він.

Чалий також нагадав, що сам Зеленський публічно підтвердив, що не давав згоди на публікацію стенограми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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