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15 жовтня • оновлено в 07:48
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Зеленський не давав згоди: з'ясувалися нові факти про скандал із Трампом

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Українська сторона не давала згоди на зняття грифу таємності зі стенограми переговорів президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.

Про це заявив екс-посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. За його словами, такого роду телефонні розмови мають певний обмежений доступ.

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Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

"У Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, в якому говорилося про надвисоку ступінь секретності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію , треба спочатку з документів зняти всі грифи. Однак ніяких процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилося. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не давав", – підкреслив він.

Чалий також нагадав, що сам Зеленський публічно підтвердив, що не давав згоди на публікацію стенограми.

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Теми
Зустріч Трампа і Зеленського Імпічмент Трампа
Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Валерій Чалий
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и??то есть вас украинцев опускают все кому не лень)))))))))))))))))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сироткин Андрюха, і це говорить проплачений ЗА КОПІЙКИ...
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70rus xxx
70rus xxx
ЗеМоника гутарит,что давал добро.Просто,по своей простоте думал,что озвучат только слова Трампа.А тот его не хило окунул в д.........
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