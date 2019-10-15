Зеленський не давав згоди: з'ясувалися нові факти про скандал із Трампом

Українська сторона не давала згоди на зняття грифу таємності зі стенограми переговорів президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.
Про це заявив екс-посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. За його словами, такого роду телефонні розмови мають певний обмежений доступ.
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
"У Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, в якому говорилося про надвисоку ступінь секретності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію , треба спочатку з документів зняти всі грифи. Однак ніяких процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилося. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не давав", – підкреслив він.
Чалий також нагадав, що сам Зеленський публічно підтвердив, що не давав згоди на публікацію стенограми.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, який пройшов між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту у американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віце-президент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.
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