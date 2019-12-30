Медведчука захотіли позбавити почесного звання: Зеленський поставив крапку в скандалі

Підстав для позбавлення кума президента РФ, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука звання "Заслуженого юриста України" немає.

Про це йдеться у відповіді президента Володимира Зеленського на електронну петицію, оприлюднену на сайті глави держави.

Вказується, що, згідно із законодавством, існує два механізми позбавлення державної нагороди: в тому випадку, якщо нагороджений був засуджений за тяжкий злочин або ж він здійснив/готував теракт.

Віктор Медведчук

У другому випадку рішення про позбавлення державної нагороди приймає Рада національної безпеки та оборони за пропозицією парламенту, президента, Кабміну, НБУ, СБУ та інших відомств. Потім президент підтверджує рішення своїм указом.

В Офісі президента наголосили, що матеріали, які могли б вказувати на зазначені підстави, до них не надходили.

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

Більше 30 тисяч громадян підписали петицію про позбавлення Віктора Медведчука звання заслуженого юриста. Петиція була опублікована 25 вересня цього року й зібрала необхідну кількість голосів.

Автор ініціативи заявив: Медведчук, захищаючи в суді Василя Стуса, порушив свій професійний обов'язок. Так само він вчинив і будучи адвокатом політв'язня Миколи Кунцевича, який тричі був засуджений радянською владою.

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