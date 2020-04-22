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22 квітня • оновлено в 19:17
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/ Політика

Зеленський назвав свою головну помилку на посаді президента України

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Володимир Зеленський вважає, що на посаді президента України був надмірно терплячим по відношенню до чиновників.

В інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського", який вийшов в ефір 22 квітня, він заявив, що був занадто ліберальним і слід було діяти більш жорстко.

"Я впевнений, що я витратив час на багатьох людей, будучи з ними занадто ліберальним. Знаходити підхід, в оточенні, ззовні, з деякими чиновниками. Я впевнений, що я витратив на них свій час. Нема про що говорити – вони незмінні. Я шкодую, що відразу не став більш жорстким", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що буде міняти склад Кабінету міністрів доти, поки не вийде зібрати "ідеальний уряд".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
У него есть шанс исправить свои ошибки и надеюсь что он его не упустит.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
будьте в курсе, Обоз об этом не напишет: 21 апреля военнослужащие 59-й бригады украли три курицы у жителя н. п. Троицкое, пенсионера Александра Николаевича В. Во время ограбления пенсионер встал на защиту своего имущества и получил от “воинов света” удар в грудь, в результате которого упал и сломал бедренную кость. Соседи вызвали наряд полиции и скорую помощь. В ходе недолгих поисков на окраине Светлодарска патруль военной службы правопорядка задержал троих военнослужащих 59-й бригады, которые жарили мясо кур и распивали спиртные напитки. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту кражи и нанесения тяжких телесных повреждений гражданскому лицу. ____ Обоз об этом не напишет...
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кудря александр
кудря александр
Главная ошибка, что он туда решил им стать.
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