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6 травня • оновлено в 23:19
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Зеленський назвав старих політиків "хитрозробленими". Відео

13.8т
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Президент Володимир Зеленський розкритикував окремих українських політиків, заявивши, що в них сидить вірус "хитрозробленості".

Про це глава держави сказав у зверненні до народу від 6 травня, яке було оприлюднено пресслужбою президента (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я цього не допущу!" Зеленський назвав старих політиків "хитрозробленими"

Скріншот

За словами Зеленського, "вірусом" деякі політики заражені з часів незалежності України. Вони намагаються встановити надумані бар'єри для регіональних партій, допустити чого не можна.

"Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Так, старі політики хочуть, незважаючи на політичну волю жителів області, "пролізти" в місцеві органи влади. Фактично ж – позбавити невеликі партії і безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще.

Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України. Тому жодних 2/3, 5% або інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "слуг народу", – наголосив президент, зазначивши, що він є гарантом цього конституційного права.

Зеленський також звернувся до "старих політиків", сказавши, що якщо ті не мають підтримки в якомусь регіоні, то потрібно міняти не виборче законодавство, а свої вчинки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив: місцеві вибори в Україні пройдуть у жовтні 2020 року. Це рішення ухвалить Верховна Рада в середині липня.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика видео вибори в Україні
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
...и хитровыделанной партии "Слуга народа". Ну, клоун!
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2
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
особенно цинично это звучит,когда эта он и его ОПГ установила государственное финансирование для своей партии слуг eвpeйcкoгo народа ...
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1
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Киевский Красноармеец, ЧТО ОНО МЕЛЕТ ?
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К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
К**дый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
че он не допустит однако,
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