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10 жовтня • оновлено в 21:33
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Зеленський назвав "план Б" щодо Донбасу

8.3т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що за "плану Б" Україні доведеться забезпечити виїзд жителів окупованого Донбасу.

Про це він сказав у четвер, 10 жовтня, у Києві на пресмарафоні (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Всі, хто відчуває, проживаючи там, себе українцем – ми їх не залишаємо, ми повернемо їх разом із територією – це план А. План Б – всі, хто відчуває себе українцями – якщо у нас буде цей довгий шлях – після повернення території, то ми повинні забезпечити людям можливість бути тут, на підконтрольній території", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Зеленський також назвав помилкою те, що коли люди приїхали з окупованої території, то "ми, як влада, не забезпечили роботою, житлом".

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"І багато хто повернувся назад. Це цивільні люди, вони ніколи не воювали. Влада не може все, але це треба було забезпечити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні Зеленський також назвав головну мету свого президентства.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вы, как власть, не обеспечили людей работой, жильем ? А где гарантия, что теперь что-то поменяется ?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
что бы вернуть хотя бы минимаотное доверие людей тебе нужно сделать 4 простые вещи: закончить войну, вернуть ВСЕ соц выплаты, пересажать ВСЕХ подонков что развязали эту войну (и объявить вне закона все банд формирования типо торнад и азовов с посадкой опять же оных) и встать на колени с извинениями ЗА КАЖДОГО убитого невинного ребенка, женщину, старика - тогда они еще подумают!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... то мы, как власть, не обеспечили работой ..." Пшеки всех обеспечили.
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