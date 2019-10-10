Зеленський назвав "план Б" щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що за "плану Б" Україні доведеться забезпечити виїзд жителів окупованого Донбасу.

Про це він сказав у четвер, 10 жовтня, у Києві на пресмарафоні (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Всі, хто відчуває, проживаючи там, себе українцем – ми їх не залишаємо, ми повернемо їх разом із територією – це план А. План Б – всі, хто відчуває себе українцями – якщо у нас буде цей довгий шлях – після повернення території, то ми повинні забезпечити людям можливість бути тут, на підконтрольній території", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Зеленський також назвав помилкою те, що коли люди приїхали з окупованої території, то "ми, як влада, не забезпечили роботою, житлом".

"І багато хто повернувся назад. Це цивільні люди, вони ніколи не воювали. Влада не може все, але це треба було забезпечити", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні Зеленський також назвав головну мету свого президентства.

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