Зеленський назвав перший законопроект нової Ради

Одним з перших законопроектів, який розгляне Верховна Рада України нового скликання, буде про зняття депутатської недоторканності.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після того, як проголосував на виборчій дільниці в Коледжі морського і річкового флоту на Оболоні в Києві.
"Один з перших, тому що в перший день буде не один законопроект ... нарешті ми з вами повинні зняти недоторканність", - сказав він.
Володимир Зеленський
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Зеленський на виборчій дільниці
прес-служба Офісу президента
Зеленський на виборчій дільниці
прес-служба Офісу президента
Зеленський на виборчій дільниці
прес-служба Офісу президента
Президент вважає, що новий парламент повинен бути ефективним. "Чесним і таким, який працює", - підкреслив він.
Про всі подробиці проведення виборів в Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наступний прем'єр-міністр повинен бути професійним економістом.
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