Зеленський назвав перший законопроект нової Ради

Одним з перших законопроектів, який розгляне Верховна Рада України нового скликання, буде про зняття депутатської недоторканності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після того, як проголосував на виборчій дільниці в Коледжі морського і річкового флоту на Оболоні в Києві.

"Один з перших, тому що в перший день буде не один законопроект ... нарешті ми з вами повинні зняти недоторканність", - сказав він.

Володимир Зеленський скріншот

Зеленський на виборчій дільниці прес-служба Офісу президента

Зеленський на виборчій дільниці прес-служба Офісу президента

Зеленський на виборчій дільниці прес-служба Офісу президента

Президент вважає, що новий парламент повинен бути ефективним. "Чесним і таким, який працює", - підкреслив він.

Про всі подробиці проведення виборів в Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наступний прем'єр-міністр повинен бути професійним економістом.

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