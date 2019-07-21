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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Зеленський назвав перший законопроект нової Ради

28.1т Читати матеріал російською

Одним з перших законопроектів, який розгляне Верховна Рада України нового скликання, буде про зняття депутатської недоторканності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після того, як проголосував на виборчій дільниці в Коледжі морського і річкового флоту на Оболоні в Києві.

"Один з перших, тому що в перший день буде не один законопроект ... нарешті ми з вами повинні зняти недоторканність", - сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Новини
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Зеленський на виборчій дільниці

Зеленський на виборчій дільниці

прес-служба Офісу президента

Зеленський на виборчій дільниці

Зеленський на виборчій дільниці

прес-служба Офісу президента

Зеленський на виборчій дільниці

Зеленський на виборчій дільниці

прес-служба Офісу президента

Президент вважає, що новий парламент повинен бути ефективним. "Чесним і таким, який працює", - підкреслив він.

Про всі подробиці проведення виборів в Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наступний прем'єр-міністр повинен бути професійним економістом.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Перед президентскими выборами обещал закон об импичменте подписать. Про тарифы молчу.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Очередная шутка?
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Правильно неприкосновенность снять и порошенка с его свинарчуками на нары , пускай там заседают пожизненно.
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