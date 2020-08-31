МоваЯзык

Топтеми:

Зеленський про "слуг": деякі забули, як вони сюди потрапили і для чого, вони мікроби

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
1,2 т.
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський порівняв частину "слуг" із мікробами. ОП

Президент України Володимир Зеленський порівняв нардепів від "Слуги народу", які забули, як і для чого потрапили в парламент, із мікробами і бактеріями.

Однак, як сказав глава країни на з'їзді партії 31 серпня, таких народних обранців меншість. Слова президента цитує "РБК-Україна".

За його словами, фракція припускається помилок, але вони визнаються і виправляються.

"І нічого страшного немає. Деякі люди забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі", – сказав Зеленський.

"Я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їх імена", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

УкраїнаВерховна Рада УкраїниПартія Слуга народуВолодимир Зеленський
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Політика