Зеленський про "слуг": деякі забули, як вони сюди потрапили і для чого, вони мікроби

Президент України Володимир Зеленський порівняв нардепів від "Слуги народу", які забули, як і для чого потрапили в парламент, із мікробами і бактеріями.

Однак, як сказав глава країни на з'їзді партії 31 серпня, таких народних обранців меншість. Слова президента цитує "РБК-Україна".

За його словами, фракція припускається помилок, але вони визнаються і виправляються.

"І нічого страшного немає. Деякі люди забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі", – сказав Зеленський.

"Я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, навіть не згадає їх імена", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 серпня в Києві пройшов позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де представили кандидатів на посади голів обласних центрів України.

На заході президент Володимир Зеленський виступив із трибуни і звернувся до учасників з'їзду: "Вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!"

Глава фракції Давид Арахамія заявив, що на з'їзді "народився новий тренд" – жінка-мер.

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