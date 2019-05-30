"Зеленський — наркоман": Вакарчук відповів на звинувачення в чорній кампанії проти президента

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук спростував звинувачення в причетності членів його команди до чорної кампанії проти президента Володимира Зеленського в ході передвиборної гонки.

Про це музикант заявив у четвер, 30 травня, в ефірі ток-шоу "Право на владу". Ведуча попросила прокоментувати його чутки про те, що в його політсилу входить засновник digital-агентства Postmen Ярослав Ведмідь, який створював фейки про Зеленського.

За словами Вакарчука, в його команді "немає людей, які вели якісь чорні кампанії щодо будь-яких політиків".

"Якщо підтвердяться будь-які факти про те, що в нашій команді є люди, які були задіяні в таких речах проти людської гідності, і це буде доведено, то таких людей не буде в нашій команді. Я вам обіцяю це", - заявив артист.

Вакарчук і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук різко відхрестився від звання "ворога" Зеленського, стверджуючи, що флешмоб "голосуй не по приколу" напередодні виборів не мав відношення до діючого президента України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!