Зеленський направив в українські лікарні 200 нових "швидких": фото

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами, в більш ніж 100 спеціалізованих дитячих лікарень.

Про це в п'ятницю, 14 червня, він сам повідомив у Facebook, показавши фото автомобілів. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Життя і здоров'я людей – найцінніше. Життя і здоров'я дітей – безцінні. Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна з 200 спеціальних "швидких", які будуть передані їм", – поділився він.

Володимир Зеленський Facebook Володимира Зеленського

За словами президента, авто придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами. "136 швидких Peugeot і Ford поїдуть у міста. 64 Toyota Sequoia й інших автомобілів із підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам", – розповів Зеленський.

Він пообіцяв, що перші 30 машин будуть доставлені до місць призначення вже через три дні, а решта – протягом 3 місяців.

Facebook Володимира Зеленського

Facebook Володимира Зеленського

Facebook Володимира Зеленського

Президент також привітав медиків із прийдешнім професійним святом та побажав українцям міцного здоров'я. "Буду робити все, щоб такі приємні новини з'являлися часто, не тільки з нагоди свята", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського заявили, що президент не буде їздити на велосипеді, як це було показано в серіалі з його участю "Слуга народу".

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