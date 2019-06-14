ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Зеленський направив в українські лікарні 200 нових "швидких": фото

5.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами, в більш ніж 100 спеціалізованих дитячих лікарень.

Про це в п'ятницю, 14 червня, він сам повідомив у Facebook, показавши фото автомобілів. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Життя і здоров'я людей – найцінніше. Життя і здоров'я дітей – безцінні. Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна з 200 спеціальних "швидких", які будуть передані їм", – поділився він.

Новини
"У жалюгідному стані": у Зеленського заявили про проблеми через індексацію пенсій
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Володимира Зеленського

За словами президента, авто придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами. "136 швидких Peugeot і Ford поїдуть у міста. 64 Toyota Sequoia й інших автомобілів із підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам", – розповів Зеленський.

Він пообіцяв, що перші 30 машин будуть доставлені до місць призначення вже через три дні, а решта – протягом 3 місяців.

Зеленський направив в українські лікарні 200 нових "швидких": фото

Facebook Володимира Зеленського

Зеленський направив в українські лікарні 200 нових "швидких": фото

Facebook Володимира Зеленського

Зеленський направив в українські лікарні 200 нових "швидких": фото

Facebook Володимира Зеленського

Президент також привітав медиків із прийдешнім професійним святом та побажав українцям міцного здоров'я. "Буду робити все, щоб такі приємні новини з'являлися часто, не тільки з нагоди свята", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського заявили, що президент не буде їздити на велосипеді, як це було показано в серіалі з його участю "Слуга народу".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
9
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Типа за свои купил. ))) Куплены за народные деньги, а в новостях рассказывают, как-будто за свои кровные купил. С таким успехом и я могу по 200 скорых дарить больницам. Скорее всего эти машины были закуплены ещё при Порошенко, а сцыкун на них попиарится перед парламентскими выборами.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
фадеева анастасия
фадеева анастасия
Ух ты!Всего месяц на работе а уже какой результат!Не то что предыдущий....или может это предыдущий ,а мы собираем лавры!?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мир Миру
Мир Миру
:- )))) Швидка реакція. Добра справа :- )))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel