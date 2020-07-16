Леонід Кравчук та Володимир Зеленський. Фото - сайт президента.

Глава України Володимир Зеленський з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет підписав указ про нагородження першого президента Леоніда Кравчука орденом Ярослава Мудрого I ступеня.

Відповідний указ №277/2020 від 16 липня опубліковано на сайті президента України.

Також державні нагороди отримали колишні народні депутати Анатолій Матвієнко (посмертно), Микола Поровський, Олександр Барабаш та Мирослав Мотюк.

Леонід Кравчук. Фото - сайт президента України

Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Як писав OBOZREVATEL, напередодні перший президент України Леонід Кравчук розкритикував поведінку народних депутатів, закликавши зупинити розпалювання ворожнечі в суспільстві.