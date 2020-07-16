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Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Кирило Лютий
Політика
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Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Леонід Кравчук та Володимир Зеленський. Фото - сайт президента.

Глава України Володимир Зеленський з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет підписав указ про нагородження першого президента Леоніда Кравчука орденом Ярослава Мудрого I ступеня.

Відповідний указ №277/2020 від 16 липня опубліковано на сайті президента України.

Також державні нагороди отримали колишні народні депутати Анатолій Матвієнко (посмертно), Микола Поровський, Олександр Барабаш та Мирослав Мотюк.

Леонід Кравчук. Фото - сайт президента України

Леонід Кравчук. Фото - сайт президента України

Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Як писав OBOZREVATEL, напередодні перший президент України Леонід Кравчук розкритикував поведінку народних депутатів, закликавши зупинити розпалювання ворожнечі в суспільстві.

УкраїнаВолодимир ЗеленськийЛеонід Кравчук
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