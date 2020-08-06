Зеленський нагородив Героїв у зоні ООС і пообіцяв повернути велич України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину вручив нагороди Героям, які несуть службу в зоні Операції Об'єднаних сил.

Крім того, як повідомляється на сайті глави держави, український лідер також поклав квіти до пам’ятника військовослужбовцям, добровольцям і волонтерам, загиблим на сході.

"Для мене велика честь бути тут на відкритті такого пам'ятника. Тут написано важливі, відверті героїчні наші українські слова: "Ми б'ємося за те, чому немає ціни в усьому світі, – за Батьківщину". У нас єдина Батьківщина. Вона одна у нас – Україна. І ми не можемо її втратити. І ніколи не втратимо. Навпаки – повернемо все додому", – запевнив президент, звертаючись до українських військових.

Президент України відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі Офіс президента України

Зеленський вручив їм державні нагороди за виявлену мужність Офіс президента України

Зеленський також висловив сподівання, що Україна стане такою ж великою, як і до початку війни, розв'язаної Росією на Донбасі.

"Зараз, упродовж останніх десяти днів, у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний перш за все вам, що ви бережете своїх побратимів. І це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь хоч трохи наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", – наголосив він.

Володимир Зеленський із військовим командуванням Офіс президента України

Президент України нагороджує захисника в зоні ООС Офіс президента України

Зеленський подякував воїнам ЗСУ за службу Офіс президента України

Після свого звернення Зеленський нагородив військовослужбовців орденом "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "За військову службу Україні". Так президент відзначив особисту мужність, виявлену під час бойових дій, та зразкове виконання військового обов’язку захисниками.

Нагадаємо, що 5 серпня глава держави посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня військовослужбовців, яких підступно розстріляли російські окупанти на Донбасі наприкінці липня, та ще двох воїнів, які загинули навесні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту в зону ООС Зеленський заявив, що поки не дає жодних гарантій щодо тривалого збереження перемир'я на Донбасі, але сподівається на це. За його словами, головна мета – зберегти життя українських воїнів.