Зеленський надумав саджати "злодіїв у законі": оприлюднено законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський запропонував на розгляд Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким буде передбачена кримінальна відповідальність для володарів титулу "злодій у законі".

Текст документа №2513 був опублікований на сайті парламенту. Для кримінальних авторитетів глава держави хоче ввести покарання від 7 до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.

Згідно з текстом законопроєкту, "злодій у законі" – це особа, яка дотримується властивих злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчинили кримінальні злочини, керує, координує і/або організовує діяльність злочинної спільноти або її частини, або є учасником такої спільноти.

Зеленський надумав саджати "злодіїв у законі" president.gov.ua

Крім того, за створення злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, участь у злочинах, скоєних злочинною організацією, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Людину, яка організувала зустріч (сходку) злочинних організацій або спільнот, у разі ухвалення закону будуть саджати у в'язницю на термін від 3 до 6 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території одного з відпочинкових комплексів Хмельницького правоохоронці завадили злочинній "сходці", на якій вітали "злодія в законі", і затримала 19 осіб.

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