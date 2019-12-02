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3 грудня • оновлено в 06:49
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Зеленський надумав саджати "злодіїв у законі": оприлюднено законопроєкт

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Президент України Володимир Зеленський запропонував на розгляд Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким буде передбачена кримінальна відповідальність для володарів титулу "злодій у законі".

Текст документа №2513 був опублікований на сайті парламенту. Для кримінальних авторитетів глава держави хоче ввести покарання від 7 до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.

Згідно з текстом законопроєкту, "злодій у законі" – це особа, яка дотримується властивих злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчинили кримінальні злочини, керує, координує і/або організовує діяльність злочинної спільноти або її частини, або є учасником такої спільноти.

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Зеленський надумав саджати "злодіїв у законі"

Зеленський надумав саджати "злодіїв у законі"

president.gov.ua

Крім того, за створення злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, участь у злочинах, скоєних злочинною організацією, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Людину, яка організувала зустріч (сходку) злочинних організацій або спільнот, у разі ухвалення закону будуть саджати у в'язницю на термін від 3 до 6 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території одного з відпочинкових комплексів Хмельницького правоохоронці завадили злочинній "сходці", на якій вітали "злодія в законі", і затримала 19 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
пусть с себя начнёт.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Для начала надо решить вопрос с законными ворами в Раде, кабмине и прочих ...Иначе они не примут закон Зе и некому его будет исполнять.
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Енсен Рома
Енсен Рома
Топ чиновников-воров уже всех пересажал. теперь так же воров пересажают
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