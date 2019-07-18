"Зеленський на це не піде": Разумков різко висловився про візити Медведчука в Росію

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не буде представляти Україну на переговорах із Росією.

Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 28 липня.

"Я хотів би нагадати, що понад рік великих обмінів не відбувалося [останній – у грудні 2017 року]. А за цей час скільки разів Медведчук літав до Москви? Тому я не впевнений в ефективності Медведчука як переговорника і людини, яка зможе забезпечити повернення наших військовополонених і заручників із Росії і тимчасово окупованих територій", – заявив він.

"Тому я не думаю, що президент Зеленський на це піде. А те, що ми бачимо сьогодні, на жаль, це піар-складова виборчої кампанії. І я щасливий, що вибори закінчуються", – додав Разумков.

Дмитро Разумков Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Медведчук зустрівся в Москві з Путіним, де вони обговорили "прямий контакт офіційного Києва і "влади "ДНР" і "ЛНР".

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