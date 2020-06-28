Зеленський на пляжі записав відео до Дня Конституції та присоромив українців

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, записавши відеозвернення на пляжі.

Запис опублікували на Facebook-сторінці глави держави (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Що для мене берегти Україну? Відповідь проста – це берегти кожного українця. І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитись поважати права одне одного. Розуміти, що коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини. Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти", – йдеться в повідомленні.

При цьому Зеленський присоромив українців, які під час пандемії не носять захисні маски в метро, голосно вночі вмикають музику, спалюють суху траву, вирубують ліс або їдуть на перевантаженій фурі.

Також президент поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами ряд співаків, учених, військових, діячів культури та інших.