Війну з Росією, Володимир Зеленський можна закінчити у два способи.
1. виграти
2. програти.
Наївна гра у "ми всє за мір" зі взаємними привітаннями з Новим роком - це прикрий суїцид.
КВК ніколи не обіграє КДБ.
Я зараз суто про рівень стратегії.
Чи Ви думаєте, що Вам вдасться задобрити, а потім хоп і перехитрити сусіда?
Ну… Путін не Юзік. Нємножка іной псіхатіп і мізки. Він розуміє тільки позицію сили. Заграванням Ви тільки ганьбите себе і країну, 13 тис громадян якої цей пан ганебно вбив.
Щодо "какая разніца" як вулиця названа...і "Хто ми?"...
Разніца бальшая. У ній якраз вся сіль. Коли Ви це зрозумієте, то все піде правильним шляхом. Як це зрозуміли у Польщі, Угорщині, Франції і Німеччині...
Відповідь на питання "хто ми?"буде тоді чіткою і впевненою, коли ви зрозумієте, що об‘єднує країну не бумажка і асфальт, і навіть не прагнення миру, а спільна національна ідея, самоідентифікація, боротьба з ворогом, який калічить та знищує наших солдат, розуміння ходу власної історії, категоричність до будь-якого зазіхання на все українське всередині та ззовні, цінність мови і культури, особистостей, які змінили хід історії у боротьбі за незалежність та суверенність.
Оточіть себе тими, хто це розуміє, Володимир Олександрович.
Ви опинилися у вакуумі малоросів.
Ставайте правішим. Час лівих лишився в СРСР.
Але... якщо Вам все ж все рівно...
То пропоную назвати вул. Банкову, де Ваш офіс - вул.Бандери. Теж на Б.
Какая разніца.
Було б логічно зробити це у день народження Степана Андрійовича.
Бо "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав..." С. Бандера.
Значна частина українців вже розуміє, ким вони є. І з кожним роком їх ставатиме все більше.
Залишилося зрозуміти це Вам, шановний пане Президенте.
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