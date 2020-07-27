Зеленський може поїхати до Трампа до виборів: посол розкрив план
Єльченко розповів про візит Зеленського до США.
Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, про плани здійснити який йшлося ще на початку року, може відбутися навіть до президентських виборів у цій країні.
Нині дипломати працюють над серйозною, добре підготовленою поїздкою, а не візитом заради візиту. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав посол України в США Володимир Єльченко.
За його словами, мається на увазі візит з обов'язковим відвідуванням двох або більше штатів. Так, у США нині триває підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, який може відкрити саме Зеленський.
"Це могла б бути поїздка в Каліфорнію, поки що жоден український президент там не був. Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. У Сіетлі й біля нього, за нашими даними, вже працює до 70 тисяч українців – це та кількість, яка склалася за останні десять років, нова діаспора", – розповів посол.
Крім цього, додав він, потрібно підготувати торговельні та угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.
"У нас є декілька серйозних проєктів, вони в стадії підготовки до реалізації", – запевнив Єльченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на початку березня в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський заявив про розчарування тим, що за 10 місяців досі не отримав запрошення відвідати США з офіційним візитом.
Зі свого боку надзвичайний і повноважний посол України в США Володимир Єльченко заявив, що візит президента Зеленського в Білий дім не гіпотетичний, а дійсно має відбудуться.