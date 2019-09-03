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3 вересня • оновлено в 14:47
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/ Політика

Зеленський може отримати особливе право щодо НАБУ та ДБР

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Верховна Рада України подала до Конституційного суду законопроект про внесення змін до ст. 106 Основного закону щодо закріплення повноважень президента призначати і звільняти директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР).

За відповідне рішення проголосували 282 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 3 вересня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Також президент Володимир Зеленський у проекті закону пропонує закріпити за президентом повноваження створювати незалежні регуляторні органи.

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Зазначимо, згідно із чинним законодавством керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна рада України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада України також скасувала депутатську недоторканість.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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