Зеленський може отримати особливе право щодо НАБУ та ДБР

Верховна Рада України подала до Конституційного суду законопроект про внесення змін до ст. 106 Основного закону щодо закріплення повноважень президента призначати і звільняти директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР).

За відповідне рішення проголосували 282 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 3 вересня.

Володимир Зеленський 24 канал

Також президент Володимир Зеленський у проекті закону пропонує закріпити за президентом повноваження створювати незалежні регуляторні органи.

Зазначимо, згідно із чинним законодавством керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна рада України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада України також скасувала депутатську недоторканість.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!