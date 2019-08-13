Зеленський може очолити український опір: з'явився прогноз з Росії

Президент України Володимир Зеленський має два шляхи на майбутнє: або він приєднається до "капітулянтів" і домовлятиметься із президентом Росії Володимиром Путіним про "повернення" Донбасу та скасування Конституції, або ж стане справжнім лідером українського спротиву.

Про це заявив відомий російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, у Зеленського є великий шанс стати лідером.

Політолог вважає, що президент країни – не противник ідеї української державності, а швидше байдужий до неї. Тому, на його думку, це залишає надію, що поведінка українського президента може змінюватися залежно від впливу різних людей, зокрема і в позитивну сторону.

Політолог Андрій Піонтковський і президент України Володимир Зеленський

Він зазначив, що дуже стурбований спілкуванням голови Офісу президента Андрія Богдана, першого помічника президента Сергія Шефіра та інших із Зеленським.

"Довго балансувати між ними та українськими патріотами у президента не вийде. У нього залишається два виходи: або повністю приєднатися до "капітулянтів" і разом із Медведчуком (Скандальний український політик. – Ред.) домовлятися з Путіним про "повернення" Донбасу та скасування української Конституції, або стати справжнім лідером українського спротиву. І мені здається, у Зеленського є шанс ним стати", – пояснив Піонтковський.

За його словами, першою ознакою розуміння президентом ситуації в країні стала розгубленість після розмови з Путіним: він показав не "маску успішного шоумена, а обличчя живої людини".

Політолог відзначив, що обнадійливими є те, що Зеленський під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом наголосив, що анексований Росією Крим "обов'язково повернеться в Україну", та загострив увагу на російських репресіях щодо кримських татар.

Позитивним, на думку Піонтовського, є і те, що у поїздці президента в Турецьку Республіку взяв участь лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Проте він наголосив, що Зеленський не доклав зусиль для виправлення "жахливої помилки", яку він зробив під час своєї передвиборної кампанії. Зокрема, за його словами, йдеться про те, що, оголосивши своїх політичних супротивників "партією війни", він поклав провину за розв'язання війни не просто на п’ятого президента України Петра Порошенка, а на усю державу.

На думку публіциста, помилкою Зеленського стало те, що він назвав війну не агресією Росії проти України, а "громадянським конфліктом". Промахами стали і фраза "просто перестати стріляти", якою згодом скористався Путін, та звернення до президента РФ з проханням "вплинути на ту сторону", яке "прекрасно вкладається в пропагандистську стратегію Москви".

Піонтковський наголосив, що це означає, що український президент досі перебуває в межах підхопленого ним кремлівського наративу про те, що в Україні – "громадянський конфлікт", а Путін ‒ "добрий миротворець".

"Мені здається, сьогодні Зеленський уже починає розуміти згубність того, що він пішов на поводу у кремлівської пропаганди, але поки не знає, як вибратися з пастки, в яку себе загнав", ‒ пояснив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Віталій Портников вважає, що у ході переговорів з Путіним Зеленський використовував прокремлівські пасажі, які показують главу країни-агресора як парламентера, а не як ініціатора війни на Донбасі.

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