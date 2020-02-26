"Зеленський має зробити вибір": американське видання знайшло прогалину у Мінських угодах

Американське видання Foreign Affairs висловило думку, що Україна "не зможе і втримати території, і зберегти суверенітет" через умови Мінських угод.

Про це сказано у матеріалі під назвою "Ціна миру на Донбасі". На думку видання, проблемним залишається закріплений в документі пункт про проведення місцевих виборів на Донбасі до того, як Україна візьме під контроль кордон з Росією.

На переконання журналістів, президент України Володимир Зеленський ініціював зміни, які б змінювали порядок цих дій, але вони наштовхнулись на "непоступливість Росії та безпорадність Заходу".

"Деякі західні лідери, особливо Макрон, прагнуть відновити стосунки з Росією. Вони не збираються посилювати тиск на Москву, щоб та погодилась на компроміс. Вони радше вважатимуть непоступливість України найбільшою перешкодою миру та тиснутимуть на Київ, аби той пішов на поступки", – пише видання.

Отож, перебуваючи "між молотом і ковадлом", Зеленський, на думку Foreign Affairs, має два варіанти: "велику угоду" з Росією, яка виходить далеко за межі Донбасу та включає інші елементи, як-от Крим, а також повну відмову від зусиль відновити контроль над Донбасом.

Обидві опції, як пише видання, мають свої недоліки та переваги, і реалізація кожної потребує зовнішньої підтримки та призведе до спротиву всередині країни.

"Можливо, цей стан речей не є справедливим, але це реальність. Зеленський мусить зробити вибір. Зважаючи на кількість сил, що вишикувались проти нього в бойовому порядку, та нестачу зовнішньої підтримки, він має втілювати ту стратегію, яка, на його думку, може в найкращий спосіб убезпечити суверенітет, навіть за рахунок територіальної цілісності", – написало Foreign Affairs.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецьке видання Taz опублікувало статтю про Володимира Зеленського, у якій називає українського президента героєм серіалів, який більше розуміється у російських комедіях, ніж у власній країні.

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