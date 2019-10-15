Трамп врятував Зеленського? Чалий дав несподівану оцінку скандалу

Публікація Білим домом стенограми телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом вберегла українського лідера і Україну від подальших проблем.

Таку думку висловив колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. На його думку, наслідки могли бути набагато сумнішими.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

"Тепер набагато складніше буде робити речі, про які йдеться у розмовах. Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Тому, якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути втягування України в американські внутрішньополітичні чвари", – сказав він

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чалий також наголосив, що Київ для опублікування подібних документів мав дати публічну згоду, але вийшло так, що Вашингтон обійшов цю умову.

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