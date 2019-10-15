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15 жовтня • оновлено в 09:18
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Трамп врятував Зеленського? Чалий дав несподівану оцінку скандалу

1.8т Читати матеріал російською

Публікація Білим домом стенограми телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом вберегла українського лідера і Україну від подальших проблем.

Таку думку висловив колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. На його думку, наслідки могли бути набагато сумнішими.

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Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

"Тепер набагато складніше буде робити речі, про які йдеться у розмовах. Зараз до цієї історії прикута величезна увага. Тому, якщо ці всі телефонні розмови, ці роздруківки правдиві, то є можливість уникнути втягування України в американські внутрішньополітичні чвари", – сказав він

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чалий також наголосив, що Київ для опублікування подібних документів мав дати публічну згоду, але вийшло так, що Вашингтон обійшов цю умову.

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Теми
Зустріч Трампа і Зеленського Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Валерій Чалий
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Удивительна способность кастрюль...всегда в куче дерьма...находить вкусную для себя...изюминку.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутренне политические дрязги ? Не в этой жизни !
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Мельничук Олександр, ничтожество и хамло, ты хоть бы писать научился на мове раз берёшься, а по сути: при чём тут реинкарнация ??? Я вообще-то про наше завтра пытался сказать, но ... Ты плохие книжки читаешь видимо.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Меня зовут- Добрый козьол: а ти дока в реінкарнації???
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