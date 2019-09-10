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10 вересня • оновлено в 22:49
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Зеленський і Ко поговорили з Коломойським: фото і деталі зустрічі

6.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, ексглавою Дніпропетровської області Ігорем Коломойським.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомляє пресслужба Офісу глави держави в Facebook.

Відзначається, що переговори пройшли на Банковій і стосувалися питання ведення бізнесу в Україні. Також Зеленський обговорив із Коломойським енергетичну сферу.

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Зеленський зустрівся з Коломойським

Пресслужба президента України

На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір.

"Нагадаємо, в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Коломойський заявив, що після інавгурації Зеленського бачився з президентом лише один раз.

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Особи
Володимир Зеленський Ігор Коломойський Андрій Богдан Сергій Шефір Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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