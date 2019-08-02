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Зеленський і Богдан нагрянули "вибити" з нардепа 175 млн на дорогу: опубліковано переписку

5.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Богдан вимагають від нардепа Андрія Іванчука 175 млн гривень на будівництво дороги на Івано-Франківщині.

У Facebook Іванчук вирішив пояснити ситуацію, яка виникла під час візиту президента на Прикарпаття. Тоді Зеленський закликав політика допомогти з фінансуванням, а той відповів, що готовий допомогти.

"Думаю, глава держави мав на увазі використовувати мій досвід і допомогти переможцеві від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу", – написав Іванчук.

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Іванчук, Зеленський і Богдан

Іванчук, Зеленський і Богдан

obozrevatel

На його заяву оперативно відреагував Зеленський з Богданом, які "прийшли" до нардепа в коментарі.

"Ні, пане Іванчук. Ви пообіцяли, тому фінансуйте", – відповів президент.

"Ні. Президент вірить, що ви профінансуєте ці роботи!" – написав ще за дві хвилини після Зеленського Богдан.

Зеленський і Богдан нагрянули "вибити" з нардепа 175 млн на дорогу: переписка
Зеленський і Богдан нагрянули "вибити" з нардепа 175 млн на дорогу: переписка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Зеленський прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту. На його ремонт потрібно 750 млн грн.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна Івано-Франківськ
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Президент просто попросил(пока ещё вежливо) вернуть народу то, что народный избранник непосильным трудом напи..дил у него за время своей каденции!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Люмпены в экстазе ссут кипятком!!!! =)))) ПреЗЕдент с БОгданом не беднее тех нардепов!! Они не хотят где нибудь дорогу профинансировать!!! =))
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
А коровники Зе ещё не посещал?
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