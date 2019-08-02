Зеленський і Богдан нагрянули "вибити" з нардепа 175 млн на дорогу: опубліковано переписку

Президент України Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Богдан вимагають від нардепа Андрія Іванчука 175 млн гривень на будівництво дороги на Івано-Франківщині.

У Facebook Іванчук вирішив пояснити ситуацію, яка виникла під час візиту президента на Прикарпаття. Тоді Зеленський закликав політика допомогти з фінансуванням, а той відповів, що готовий допомогти.

"Думаю, глава держави мав на увазі використовувати мій досвід і допомогти переможцеві від "Слуги народу" на сусідньому виборчому окрузі правильно оформити документи, зробити проект і, відповідно, технічну документацію, щоб вирішити проблеми цього округу", – написав Іванчук.

Іванчук, Зеленський і Богдан obozrevatel

На його заяву оперативно відреагував Зеленський з Богданом, які "прийшли" до нардепа в коментарі.

"Ні, пане Іванчук. Ви пообіцяли, тому фінансуйте", – відповів президент.

"Ні. Президент вірить, що ви профінансуєте ці роботи!" – написав ще за дві хвилини після Зеленського Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Зеленський прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту. На його ремонт потрібно 750 млн грн.

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