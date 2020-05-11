Думка про те, що президент України Володимир Зеленський погано розбирається в економічних питаннях, дуже поверхова.

Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону колишній міністр фінансів Ігор Уманський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Моє перше враження про Зеленський склалося ще в травні, до інавгурації. Розуміння багатьох речей, вникання в проблематику, в перебіг передвиборних процесів, в інструменти, якими це можна вирішувати, з того травня – червня і до сьогоднішнього дня значно змінилися", – зазначив він.

Ігор Уманський розкрив, як веде себе Володимир Зеленський

За словами Уманського, на нарадах Зеленський часто грає з людьми, в тому числі провокує їх на певні речі.

"Це добре, це чудово! Саме так і повинен поводитися керівник", – вважає ексглава Мінфіну.

Він додав, що інше питання в тому, що дуже часто багато речей, які обговорюються на нарадах, насправді не виконуються.

"Ми обговорювали цілий ряд проблем і питань в фінансово-економічній сфері за цей час. Начебто обговорили, на кшталт проговорили правильні речі, як це повинно бути реалізовано. Розійшлися – і все на цьому. Спочатку я не міг зрозуміти, що відбувається. Ну як? Начебто ж домовилися – і нічого не відбувається. І я думаю, що у Зеленського є нерозуміння і роздратування через це", – підкреслив Уманський.

На його думку, немає системи фіксації рішень, контролю за їх виконанням з датами і особами.

"Це розучилися робити. Обговорити проблему, знайти її рішення – це ще не означає її вирішити. Коли доходить до того, кому вирішувати, тут повне просідання", – завершив колишній міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Уманський оцінив кваліфікацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, порівнявши його з попередником Олексієм Гончаруком.

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