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10 вересня • оновлено в 22:31
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Зеленський готується розпустити ЦВК: ЗМІ назвали причину

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Президент України Володимир Зеленський має намір найближчим часом розпустити Центральну виборчу комісію.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в Офісі президента. Зазначається, що ОПУ вже підготував подання Зеленського з вимогою про розпуск ЦВК до Верховної Ради.

Видання пише, що подання внесуть у Раду після проведення Рахунковою палатою аудиту ЦВК за двома виборчими циклами – президентського і парламентського. За його інформацією, це може відбутися як у 2019-му, так уже й у 2020 році.

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Зазначається, що формальним приводом для розпуску ЦВК може стати ситуація, що склалася 198-му виборчому окрузі Черкаської області.

Нагадаємо, що 24 і 26 серпня Верховний суд скасував протокол ЦВК України про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергія Рудика. Позов подала кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко. В результаті Рудик не прийняв присягу народного депутата.

Володимир Зеленский

Володимир Зеленский

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня у Верховній Раді обраному народному депутату Сергію Рудику відмовилися видавати депутатське посвідчення.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЦВК Верховна Рада України
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Пионер Василий
Пионер Василий
мстительный... гАндон зЕльёный.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Пионер Василий, Не говори долго, это не личит мужику. Достаточно было сказать только второе из трех:)
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