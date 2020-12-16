Зеленський другий рік поспіль "забув" про річницю створення ПЦУ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
2,8 т.
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський другий рік поспіль проігнорував річницю створення Православної церкви України.

Про це свідчать дописи на його сторінках у Facebook, Telegram та на офіційному сайті Офісу президента. Зокрема, повідомлення від імені глави держави з'являлися у соцмережах 15 та 16 грудня, втім жодне з них не стосувалося історичної дати здобуття Україною права на власну помісну церкву, визнану Вселенським патріархатом.

Так, останній допис президента присвячений отриманню листів від школярів з Волині. Нагадаємо, що у першу річницю створення ПЦУ у 2019 році глава держави також не згадав про цю подію і навіть проігнорував урочисту літургію.

Сайт Офісу президента
Сайт Володимира Зеленського
Facebook президента України
Telegram Володимира Зеленського
Що українці відзначають 15 грудня?

15 грудня 2018 року в Софійському соборі у Києві відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков. Його учасники уклали статут та обрали предстоятелем ПЦУ митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

А вже 6 січня 2019 року він отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія Томос про автокефалію ПЦУ – це документ, що засвідчує самобутність нашої церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаСофія КиївськаПравославна церква УкраїниПатріарх ВарфоломійПетро ПорошенкоМитрополит ЕпіфанійВолодимир Зеленський