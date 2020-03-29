Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити всі аптеки в країні медичними масками.

Як передає пресслужба глави держави, про це він говорив на нараді з представниками Кабміну і головних відомств України, які відповідальні за боротьбу з COVID-19. При цьому нарада проходила за допомогою засобів зв'язку.

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"У кожній аптеці повинні бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Повинні бути захищені нацгвардійці і обов'язково – наші військові", – підкреслив Зеленський.

Обговорили також готовність закладів охорони здоров'я до прийняття хворих на коронавірус і облаштування нових об'єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу.

Президент нагадав, що з Китаю в Україну прибув вже другий літак із засобами захисту, дезінфекції та необхідним обладнанням. Зеленський розповів, що "наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків".

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні вже досягла 418.

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