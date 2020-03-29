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29 березня • оновлено в 17:12
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Зеленський доручив Кабміну забезпечити масками кожну аптеку України

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Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити всі аптеки в країні медичними масками.

Як передає пресслужба глави держави, про це він говорив на нараді з представниками Кабміну і головних відомств України, які відповідальні за боротьбу з COVID-19. При цьому нарада проходила за допомогою засобів зв'язку.

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"У кожній аптеці повинні бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Повинні бути захищені нацгвардійці і обов'язково – наші військові", – підкреслив Зеленський.

Обговорили також готовність закладів охорони здоров'я до прийняття хворих на коронавірус і облаштування нових об'єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу.

Президент нагадав, що з Китаю в Україну прибув вже другий літак із засобами захисту, дезінфекції та необхідним обладнанням. Зеленський розповів, що "наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні вже досягла 418.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
У нас в России тоже бардака хватает и маски в аптеках тоже дорогие 20 р но хотя бы команд в виде лозунгов нет
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Животенко Николай
Животенко Николай
Для свидомых - в форме пятачков.
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1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Животенко Николай, для стада выдадут в форме 0 ---нолика ибо стадо рабов обнуленный умножил на 0 как и их жизнь задрыпанную
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Животенко Николай, а правительство не знало только президент знает о масках ,,.,,,, это дно
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